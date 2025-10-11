Behrosth и Ведьмин Прах привезут в Петербург полную манифестацию звукового колдовства. Сцена клуба превратится в алтарь — железные риффы Behrosth сливаются с вокальными инвокациями, барабаны звучат, как удары церемониального молота. Ведьмин Прах продолжит обряд, выводя слушателя вглубь лесов, вглубь рунических кошмаров, туда, где black metal не вопль, а чёрный шёпот. Kellersynth-проходы станут проводниками в иные слои. Петербург услышит, как звучит настоящая тьма, а точнее — её источник.