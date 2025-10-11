Черная Миля: Behrosth | Ведьмин Прах
Лиговский просп., 111-113-115В
Начало:
Завершение:
от 1600₽ до 2600₽
Возраст 16+
Стендап
Концерты
Про событие
Behrosth и Ведьмин Прах привезут в Петербург полную манифестацию звукового колдовства. Сцена клуба превратится в алтарь — железные риффы Behrosth сливаются с вокальными инвокациями, барабаны звучат, как удары церемониального молота. Ведьмин Прах продолжит обряд, выводя слушателя вглубь лесов, вглубь рунических кошмаров, туда, где black metal не вопль, а чёрный шёпот. Kellersynth-проходы станут проводниками в иные слои. Петербург услышит, как звучит настоящая тьма, а точнее — её источник.
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