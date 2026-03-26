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Чёрная лихорадка

Узел
улица Некрасова, 3-5

Начало:

Завершение:

от 1400₽ до 2000₽
Возраст 16+
Спектакли
Необычное

Про событие

Пост-блэк мюзикл Театра «Тру». Гражданин США Джастин Дуглас, страдающий тяжёлыми формами зависимостей, оказывается на дне жизни. У него остается всего лишь два варианта: медленная смерть или реабилитация. И тогда мать Джастина решает отправить его в Россию – к своим двум старинным подругам Галине и Надежде, которые, по её мнению, одни только и могут его спасти. Но речь здесь идёт не столько о России в физическом смысле, сколько об экзистенциальной России: именно в неё Джастину нужно попасть. Увидев Джастина и оценив его почти безнадежное состояние, Надежда сообщает ему: «Для того, чтобы попасть в экзистенциальную Россию, тебе нужно встретиться с пятью нашими друзьями, пятью нашими приятелями. И первый дружок-приятель уже лежит на твоей груди – это твой чёрный баян, держи его и никогда не отпускай. Тряска баяна или же Чёрная лихорадка – это то, что должно сопровождать твой путь. Без тряски не состоятся другие встречи. Держи баян и тряси его».

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