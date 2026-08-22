Чермен Качмазов
ул. Восстания 24/27Б
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Завершение:
от 1600₽ до 1800₽
Возраст 18+
Стендап
Про событие
Сольный проверочный концерт Чермена Качмазова, финалиста проекта «Открытый микрофон» на ТНТ, участника проекта «22 комика», а также youtube-проектов Outside Standup и «Надкаст».
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