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Персональная выставка Нестора Энгельке, художника года по версии «Собаки». Вместо красок и кистей у Нестора — топор, а вместо картин — высеченные из дерева скелеты. В пространстве галереи художник как бы создает оккультный некрополь — или место будущих раскопок, где потомкам предстоит найти артефакты прошлых поколений. Галерея открыта: вт-вс, 12:00-20:00.
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