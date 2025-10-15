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  1. Санкт-Петербург
  2. События

Черепа

Брусницын
Кожевенная линия, 30

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 12+
Выставки
Необычное

Про событие

Персональная выставка Нестора Энгельке, художника года по версии «Собаки». Вместо красок и кистей у Нестора — топор, а вместо картин — высеченные из дерева скелеты. В пространстве галереи художник как бы создает оккультный некрополь — или место будущих раскопок, где потомкам предстоит найти артефакты прошлых поколений. Галерея открыта: вт-вс, 12:00-20:00.

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