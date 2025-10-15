Персональная выставка Нестора Энгельке, художника года по версии «Собаки». Вместо красок и кистей у Нестора — топор, а вместо картин — высеченные из дерева скелеты. В пространстве галереи художник как бы создает оккультный некрополь — или место будущих раскопок, где потомкам предстоит найти артефакты прошлых поколений. Галерея открыта: вт-вс, 12:00-20:00.