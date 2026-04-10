Человек космический
БКЦ Нота, проспект Косыгина, 28к1
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Бесплатно
Возраст 12+
Выставки
Про событие
Междисциплинарная выставка «Человек космический» («Homo spatium») по мотивам романа Эдуарда Веркина «Сорока на виселице». Выставка исследует философские и визуальные коды нового футуризма, через которые осмысляется не только сама возможность экспансий человека космического (Homo spatium) в космическое пространство, но создаются возможные вариативные реальности и миры, увиденные человеком, только что вышедшим из летательного корабля. Нарратив выставки раскрывается через большое разнообразие медиумов – тряпичные «куклы» Лины Кордюченко, графика Наталии Спечинской и Ксении Макаренко, медиа-объекты Василиссы Саврасовой и Катарины Кано, видеоарт Максима Свищёва и Дианы Капизовой. Впервые будут представлены металлические скульптуры Вильгения Мельникова, видеоработы Славы Saf и Миши Надымова, саенс арт Дмитрия Шишова, компьютерная игра Александра Малышкина и живопись Игоря Яновского. Важной частью экспозиции станет VR-проект в смешанной реальности (MR), осмысляющий возможности экспансий в космическое пространство. Открытие выставки пройдёт 10 апреля в 19:00. В рамках открытия выставки пройдёт аудиовизуальный перформанс Василиссы Саврасовой «Красный дождь». Вход на открытие — свободный, по предварительной регистрации: https://bkts-nota-org.timepad.ru/event/3866735/ Вход на выставку для посетителей с 11 апреля до 30 мая — свободный (каждый день с 12:00 – 20:00).
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