Простой парень из подмосковного городка попадает в полицию. Он думает, что это недоразумение. И ждёт, когда его отпустят. Однако полицейские не спешат. Они хотят узнать о нем всё, залезть в тайные уголки его души и понять, почему этот подольский человек не видит ничего вокруг себя и живёт как автомат. Допрашивая, они не прибегают к силовым методам, используют новые методики. Полицейские ли они или некое особое подразделение по работе с населением? Можно ли с помощью интеллектуального насилия изменить человека в лучшую сторону или такой путь ведет в тупик? Эти вопросы задают авторы спектакля, и ответ придёт в финале. Обыденная ситуация допроса превращается в многослойное психологическое расследование, парадоксальный детектив, изощрённый сеанс психотерапии. Пришедший в театр зритель начнёт вместе с героями спектакля — думать. О своём предназначении в мире, о свободе, о любви к Родине. И обязательно понадобится большое чувство юмора, потому что это просто необходимо — суметь открыто посмотреть вокруг, на себя, улыбнуться и в то же время задуматься.