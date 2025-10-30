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Campus Halloween

Sound
Гавань Васильевского острова, Кожевенная линия, 40Б

Начало:

Завершение:

от 1490₽ до 15990₽
Возраст 14+
Стендап
Вечеринки

Про событие

Ужаснейшая вечеринка в день всех святых. • 3 secret guest, ты узнаешь их только при выходе на сцену! (все артисты разноплановые) • тематика Silent Hill • шоу программа от команды под тематику • фото будка для всех • фото зона • фото конкурс на лучший праздничный образ с денежным призом Доп. бонусы для VIP всё тоже самое что у танцпола + доп. зоны: • будка поцелуев • зона таро • две зоны грима для тех кто не хочет делать себе образ дома • зона хиромантии • временные тату • призраки будут ходить и раздавать сладости • чёрная сахарная вата • зона скайсы Всё это входит в стоимость билета кроме скайсов, скайсы можно сделать по желанию за дополнительную стоимость. FC/DC

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