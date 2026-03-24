Экспозиция, посвящённая понятию Мартина Хайдеггера «Бытие-в-мире». В экспозицию войдут графика, живопись и инсталляции Сени Селиванова и Данилы Рязанова. Немецкий мыслитель Мартин Хайдеггер — автор труда «Бытие и время», одного из самых сложных текстов континентальной философии XX века. Через понятие «бытие-в-мире» философ разрушает стену между «человеком внутри» и «миром снаружи». Для него эти явления неразрывны: нельзя сначала быть человеком, а потом уже начать существование. Человек сразу вовлечен в мир — своим движением, настроением и заботой о собственном бытие. Не душа, не язык, не разум, а процесс заботы становится объединяющим онтологическим смыслом человеческого существования. Художник Сеня Селиванов занимается живописью, графикой и авторской татуировкой. Его работы раскрывают темы телесности и эмоций. Соавтор выставки Данила Рязанов покажет свои полотна впервые: он использует привычные техники в новой форме. Откроют философский проект перформансом электронного музыканта Кирилла Сергеева (Kito Jempere) и звукорежиссера Матвея Аверина. Каждый гость вернисажа станет инструментом, извлекающим звуки мелодии своими движениями и присутствием. Тональность и длину звуков определяют разные зоны выставочного пространства. Время работы: ежедневно с 11:00 до 20:00