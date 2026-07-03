Пространство Ноль – экспериментальное пространство без привычных выставочных правил. Здесь можно заниматься странностями и делать то, что человек обычно не делает. А можно ничего не делать, делать ничего и аккуратно исследовать опыт, который ты избегаешь в повседневной жизни. Тебя приглашают заниматься странностями, баловаться и осваивать искусство кайфования на иммерсивной выставке «Быть и Чувствовать»: тебя укроют одеялком. Пока ты лежишь на кровати, а другие занимаются делами, тебе нальют безалкогольного вина и проведут арт-медиацию. Совет: закладывай на посещение от 40 до 90 минут.