Быть и Чувствовать
Пространство Ноль, квартал Брусницын, Кожевенная линия, 30, вход через Дом с Колоннами / Дом с башней 2 этаж, студия 209
Начало:
Завершение:
800₽
Возраст 12+
Выставки
Необычное
Про событие
Пространство Ноль – экспериментальное пространство без привычных выставочных правил. Здесь можно заниматься странностями и делать то, что человек обычно не делает. А можно ничего не делать, делать ничего и аккуратно исследовать опыт, который ты избегаешь в повседневной жизни. Тебя приглашают заниматься странностями, баловаться и осваивать искусство кайфования на иммерсивной выставке «Быть и Чувствовать»: тебя укроют одеялком. Пока ты лежишь на кровати, а другие занимаются делами, тебе нальют безалкогольного вина и проведут арт-медиацию. Совет: закладывай на посещение от 40 до 90 минут.
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