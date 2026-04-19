«Я знаю, что ничего не знаю». Эту фразу Сократа заучили до зубного скрежета. Но что, если это не про смирение, а про самую дерзкую свободу, которую только можно вообразить? Это встреча, где ты будешь учиться у великого философа самому трудному: отпускать контроль, снимать корону «самого умного» и наконец-то дышать полной грудью. Это для тебя, если знакомо: — «Я всё понимаю, но ничего не могу с этим сделать» — мысленная жвачка жуёт тебя, а не ты её — Страшно показаться глупым, сказать что-то не то, чего-то не знать — Люди вокруг кажутся «тупыми», и это раздражает (спойлер: возможно, это твоя собственная нетерпимость зеркалит) — Интеллект стал щитом, который вроде защищает, но уже прирос к телу и мешает жить — Хочется перестать контролировать, «катитьcя по жизни» легче, но непонятно, как разрешить себе это О чём это на самом деле? Сократ не притворялся дураком. Он выбрал позицию «незнания» как инструмент познания. В этом парадокс: отказавшись от иллюзии, что ты всё знаешь, ты открываешься настоящему, живому, удивительному. Но сейчас все привыкли иначе. Людей научили, что «знать = быть в безопасности». И теперь интеллектуализация стала нашим вечным цензором, который: — Жуёт одни и те же мысли — Защищает от чувств — Критикует других за «тупость» — И страшно боится показаться смешным и глупым Что тебя ждёт? Здесь не будут читать лекции про Сократа. Тут попробуют прожить его метод — через тело, парадокс, игру и немного провокации. Важное предупреждение: Эта встреча не для тех, кто хочет укрепить свою «умность». Он для тех, кто готов рискнуть показаться глупым, встретиться с сопротивлением, снять корону (даже если она приросла). Ведущая: Хасанова Анастасия, психолог, тренер и немного дура (в самом лучшем смысле Сократа)