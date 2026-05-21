Попробуешь пережить конец света в настольной игре «Бункер». Представь: мир на поверхности больше непригоден для жизни, а у тебя есть только один шанс на спасение - попасть в бункер. Проблема в том, что мест внутри меньше, чем желающих выжить. У каждого игрока - своя профессия, навыки, странности и секреты. Кого возьмут в убежище, а кого оставят снаружи? Решать придётся сообща… или очень убедительно врать. Все правила объяснят на месте, ведёт игру Полина. Вход свободный, но обязательна предварительная запись, так как количество мест ограничено. И возьми, пожалуйста, с собой паспорт, так как это бар, а значит все мероприятия только для совершеннолетних.