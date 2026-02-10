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Бункер
Точный адрес организатор скажет 21 марта
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от 1200₽ до 4400₽
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
Бункер — система, где андеграунд-рейв и смешанное искусство пересекаются внутри индустриальной архитектуры. Каждый модуль системы — отдельный уровень опыта: 01 — Бункер — основной модуль сцена, артисты и прямой непрерывный бит Уникальные награды ищи на именинном выступлении от главного идеолога события Sixxxseven, хардгрув сессия от SHAKA (Пир), хард техно от македонского артиста Lethal M, b2b финальный босс боссов KK и Изича Nienshanz x Eostra Модуль полностью пройден, если вы добрались до Partia 02 — Нежить — смысловой модуль выставка современного искусства под кураторством Zean Zack субкультурный код 00х и 10х в новом контексте — байкерская мистика, демонические образы, рисунки и трайбл-эстетика в заброшенном пространстве Считав символы, модуль пройден — память места активирована 03 — Контркультура — социальный модуль точка пересечения траекторий андеграундный модный перфоманс от BORISLAV начнётся с показа современных субкультурных образов и продолжится в секторе ВUNKER модуль пройден, когда частью перформанса станешь ты. Программа: Siberra EZOSPORT Kirsanax Eostra Sixxxseven SHAKA Partia Lethal M Nienshanz Superlative d3n Zean Zack Sovietsasha Daniil Vasiliev Ohsecure По всем вопросам можно обратиться к организатору: https://t.me/kontrkult_cat
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