ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Санкт-Петербург
  2. События

Булгаков. Мастер и Маргарита

Бар «Современник», ул. Некрасова, дом 1/38

Начало:

Завершение:

от 600₽ до 2000₽
Возраст 18+
Выставки
Необычное

Про событие

Литературная встреча-разговор по мотивам произведений М.А.Булгакова. Бессмертное, загадочное и остроумное «Евангелие от Сатаны» Михаила Булгакова. Роман, уникальный в российской литературе ХХ столетия. Трудно себе представить, какое влияние он оказал на мировую культуру. Чем же заворожила история о дьяволе и его свите, почтивших своим присутствием Москву 1930-х, о прокураторе Иудеи всаднике Понтии Пилате и нищем философе Иешуа Га-Ноцри, о талантливом и несчастном Мастере и его прекрасной и верной возлюбленной Маргарите? Читает Антон Тарасов.

Контакты

Телефон

Telegram

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Тело
Популярное
Тело
c
по

1000₽

Кольцо или кулон в технике мягкая пайка (soft soldering)
Кольцо или кулон в технике мягкая пайка (soft soldering)
до

5000₽

Музыка в оранжерее
Популярное
Выбор редакции
Музыка в оранжерее
до

от 1500₽

Музыка из кино на органе
Популярное
Музыка из кино на органе
до

от 1600₽

Тайный бункер Петербурга
Популярное
Тайный бункер Петербурга
до

1595₽

Йога со щенками
Популярное
Выбор редакции
Йога со щенками
до

2500₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста