Булгаков. Мастер и Маргарита
Бар «Современник», ул. Некрасова, дом 1/38
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от 600₽ до 2000₽
Возраст 18+
Выставки
Необычное
Про событие
Литературная встреча-разговор по мотивам произведений М.А.Булгакова. Бессмертное, загадочное и остроумное «Евангелие от Сатаны» Михаила Булгакова. Роман, уникальный в российской литературе ХХ столетия. Трудно себе представить, какое влияние он оказал на мировую культуру. Чем же заворожила история о дьяволе и его свите, почтивших своим присутствием Москву 1930-х, о прокураторе Иудеи всаднике Понтии Пилате и нищем философе Иешуа Га-Ноцри, о талантливом и несчастном Мастере и его прекрасной и верной возлюбленной Маргарите? Читает Антон Тарасов.
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