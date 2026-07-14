Литературная встреча-разговор по мотивам произведений М.А.Булгакова. Бессмертное, загадочное и остроумное «Евангелие от Сатаны» Михаила Булгакова. Роман, уникальный в российской литературе ХХ столетия. Трудно себе представить, какое влияние он оказал на мировую культуру. Чем же заворожила история о дьяволе и его свите, почтивших своим присутствием Москву 1930-х, о прокураторе Иудеи всаднике Понтии Пилате и нищем философе Иешуа Га-Ноцри, о талантливом и несчастном Мастере и его прекрасной и верной возлюбленной Маргарите? Читает Антон Тарасов.