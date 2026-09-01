У тебя будет возможность увидеть книжный Петербург не как покупатель, а как человек, которому на несколько часов открыли дверь за кулисы. Букхоппинг — это авторская прогулка по книжному Петербургу вместе с Любовью Беляцкой, основательницей независимого книжного магазина «Все свободны» и создательницей Карты независимых книжных магазинов. Это не экскурсия и не лекция в привычном смысле. Это несколько часов, в которых смешиваются прогулка по красивому району города, книжный шоппинг, истории о том, как устроен книжный мир изнутри, знакомства с владельцами магазинов, неожиданные открытия, разговоры о книгах и просто хорошая компания. Во время прогулки ты будешь слушать рассказ в радиогиде, чтобы можно было спокойно идти в своем темпе, заходить в магазины, рассматривать книги и при этом ничего не пропустить. По пути ты заглянешь в независимые книжные магазины, букинистические лавки и другие необычные места, познакомишься с людьми, которые их создают, узнаешь, почему книжные магазины открываются и закрываются, как живут небольшие издательства и чем книжный Петербург отличается от любого другого города. Маршрут вокруг Василеостровской представляет собой небольшую группу, тихие дворы Васильевского острова, букинистов, мастерские, кофейни и места, в которые сложно попасть случайно. Этот маршрут — про старые книги, неожиданные находки и ту часть книжного Петербурга, которая редко оказывается в путеводителях. Букхоппинг постоянно меняется. Некоторые книжные исчезают, появляются новые, меняются маршруты, поэтому каждая прогулка получается немного другой. Тебя ждут встречи с создателями книжных пространств, специальные скидки, небольшие сюрпризы и, конечно, возможность увезти домой гораздо больше книг, чем ты планировал. На всякий случай советуют взять сумку побольше. Продолжительность — 3 часа Протяженность — около 10 тысяч шагов Группа — 7-8 человек Маршрут — 8 точек За три дня до прогулки участники будут добавлены в Telegram-чат с деталями и подсказками.