Букет в спиральной технике с лимонами
8-я Советская улица, 6-8
Начало:
Завершение:
5499₽
Возраст 16+
Мастер-классы
Про событие
На мастер-классе ты познакомишься с основами флористики, научишься выстраивать композицию и правильно подготавливать цветы. Мастер покажет, как держать руку, формировать спираль и добиваться идеального объёма без лишнего «шума». Будешь работать с сезонными свежими цветами и создашь авторский букет в своём стиле — нежный, минималистичный или яркий. Этот мастер-класс расслабляет, развивает чувство вкуса и даёт уверенность в работе с цветами.
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