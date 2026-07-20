На мастер-классе ты познакомишься с основами флористики, научишься выстраивать композицию и правильно подготавливать цветы. Мастер покажет, как держать руку, формировать спираль и добиваться идеального объёма без лишнего «шума». Будешь работать с сезонными свежими цветами и создашь авторский букет в своём стиле — нежный, минималистичный или яркий. Этот мастер-класс расслабляет, развивает чувство вкуса и даёт уверенность в работе с цветами.