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Brutalist

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Арсенальная наб., д. 1

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1500₽
Возраст 18+
Выставки
Вечеринки
Необычное

Про событие

Две сцены: техно-мейн и комната аудиовиузальных экспериментов. Впервые в России — KVTS из Турции. Резидент RX Istanbul и Flux — артист, чьи треки регулярно звучат в сетах ключевых фигур современной техно-сцены. Katsura и Serotonin Crisis — основатели формации Paralel со специальным b2b — редкое сочетание, которого Петербург не слышал со времён RAF25. Бессменный мастер вармапа USTS. Легенда локального андеграунда и создатель Brutalist — SEL. Куратор и сооснователь Kontrkult — NIENSHANZ. Вторая сцена — вход в аудиовизуальное измерение с передовыми медиа-художниками: Svibovitch, Blagodetelev, Lena Poturemets & Symphocat, Sergey Kostyrko, Np.Nan x Magiova. Фирменный квадро-звук Turbosound и тщательно выстроенный свет — визитная карточка Brutalist.

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