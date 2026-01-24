Brutal Mash Fest II
Лиговский пр., 50 корпус 3
Начало:
Завершение:
1400₽
Возраст 18+
Концерты
Фестивали
Про событие
Вторая волна брутального месива накрывает заснеженный Питер. На сцене соберутся: легендарные BESTIAL DEFORM, зубодробительные SWAMP, беспощадные ENEMY CRUSIFICTION и криминальные бунтари CEPHAREA. Готовься к тотальному качу в зале, зверскому гроулу, мощным низким риффам, брейкдаунам и настоящему брутальному гигу в лучших традициях. SWAMP (Москва) ENEMY CRUCIFIXION (Москва) BESTIAL DEFORM (Санкт-Петербург) CEPHAREA (Москва/Санкт-Петербург)
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