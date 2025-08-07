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Бранимир: Дневник Скуфендуя

Жабль (The Place)
ул. Маршала Говорова, 47

Начало:

Завершение:

от 1600₽ до 3000₽
Возраст 18+
Концерты

Про событие

Концерт будет отличаться тем, что помимо известных песен про фому и макиавелли ты услышишь эксклюзивную презентацию дебютного альбома бранимировского сайд-проекта Калиюгин. Альбом называется «Дневник Скуфендуя» и будет состоять из песен про усталых сорокалетних мужчин и их опыт привыкания к смерти. Песни про одноклассницу, работника месяца и скуфендуя тоже войдут в треклист грядущего веселья. И ожидается ещё немало сюрпризов. Ты же знаешь, как хорошо бывает на концертах Бранимира — этого доброго злодея и хриплого плацкартного барда.

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