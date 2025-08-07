Концерт будет отличаться тем, что помимо известных песен про фому и макиавелли ты услышишь эксклюзивную презентацию дебютного альбома бранимировского сайд-проекта Калиюгин. Альбом называется «Дневник Скуфендуя» и будет состоять из песен про усталых сорокалетних мужчин и их опыт привыкания к смерти. Песни про одноклассницу, работника месяца и скуфендуя тоже войдут в треклист грядущего веселья. И ожидается ещё немало сюрпризов. Ты же знаешь, как хорошо бывает на концертах Бранимира — этого доброго злодея и хриплого плацкартного барда.