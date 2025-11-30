Бранч с психологом «Как перестать себя сравнивать с другими?»
Secret Garden, Каменноостровский проспект, 42
Начало:
Завершение:
2000₽
Возраст 16+
Еда
Про событие
Почему люди постоянно сравнивают себя с другими, и как перестать обесценивать себя? На бранче разберёшь причины этого сценария, научишься распознавать голос критика и вернёшь ощущение собственной опоры и ценности. В программе: — Почему люди вообще начинают себя сравнивать? — Кто внутри заставляет чувствовать вину и стыд? — Как вернуть себе ощущение опоры и собственной ценности? — Мини-практика, которая поможет почувствовать себя «на своей стороне» Спикер — Емельянова Анастасия, практикующий психолог, эмоционально-образный терапевт, специалист по тревожным состояниям. *Cтолик забронирован на Анастасию *Cчёт оплачивается отдельно
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи