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Бранч с психологом «Как перестать себя сравнивать с другими?»

Secret Garden, Каменноостровский проспект, 42

Начало:

Завершение:

2000₽
Возраст 16+
Еда

Про событие

Почему люди постоянно сравнивают себя с другими, и как перестать обесценивать себя? На бранче разберёшь причины этого сценария, научишься распознавать голос критика и вернёшь ощущение собственной опоры и ценности. В программе: — Почему люди вообще начинают себя сравнивать? — Кто внутри заставляет чувствовать вину и стыд? — Как вернуть себе ощущение опоры и собственной ценности? — Мини-практика, которая поможет почувствовать себя «на своей стороне» Спикер — Емельянова Анастасия, практикующий психолог, эмоционально-образный терапевт, специалист по тревожным состояниям. *Cтолик забронирован на Анастасию *Cчёт оплачивается отдельно

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