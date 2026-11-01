Ботанические медитации
IRNBY, проспект Добролюбова, 5/1
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Бесплатно
Возраст 18+
Выставки
Про событие
Проект о свободе формы, цвета и материала. Эти работы родились из интуитивного диалога с керамикой — из поиска собственного языка и техники в новом медиуме. Художник: Илья Жарков. Режим работы: ежедневно 10:00-22:00
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