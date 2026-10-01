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Босхитительно

Art Lab Medovarus Bar
Мучной переулок 5

Начало:

Завершение:

700₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Rомедийное шоу, где три комика и приглашённый гость обсуждают шедевры мирового искусства. Импровизационное шоу с ноткой просвещения. Любишь ли ты искусство так же, как любят его они? Каждый из комиков выбирает картину, разобраться в смысле которой и предстоит всем четверым ценителям живописи. На что может натолкнуть плавящийся от жары кусок сыра? Как выигранная лотерея подарила нам одного из основателей импрессионизма? Кто самый популярный художник у похитителей, и как на самом деле зовут Пабло Пикассо? Всё это и не только ты узнаешь на шоу.

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