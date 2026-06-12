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Коля Андреев / Сева Ловкачёв. Заметки

Stage StandUp Club
ул. Восстания 24/27Б

Начало:

Завершение:

от 1500₽ до 1800₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

В планах Коли и Севы разгонять новый материал, отталкиваясь от накопившихся заметок в телефоне. Возможно даже с залом. Зрители нужны, потому что Сева умеет работать только под давлением наблюдателя.

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