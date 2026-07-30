Опытнейший стендап-комик из Санкт-Петербурга, которого называют одним из основателей жанра в России. Неповторимый микс умной взрослой комедии, интересных мыслей и отличной импровизации, которая является неотъемлемой частью любого выступления Антона Борисова. Рассадка осуществляется менеджером зала.