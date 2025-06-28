В Arts Square Gallery с 28 июня до 11 июля пройдёт выставка «Борис Гурвич — 120 лет», приуроченная к юбилею выдающегося художника-авангардиста Бориса Исааковича Гурвича. Проект реализован совместно с цифровой галереей Malov Meta Art. Выставка демонстрирует его эволюцию как художника: от аналитических композиций 20-х годов до ярких абстрактных работ зрелого периода, наполненных глубоким символизмом и мистицизмом. Произведения позднего периода творчества наполнены свежей энергией, отражают дух времени и переосмысливают идеи русского авангарда. Ученик Павла Николаевича Филонова и активный участник объединения мастеров аналитического искусства (МАИ), Борис Гурвич прошёл творческий путь, олицетворяющий дух русского авангарда. Его творчество — это яркий пример стремления авангардистов XX века выразить интуитивный и иррациональный взгляд на мир, находя новые способы самовыражения через язык искусства. Выставка — не только дань памяти выдающемуся художнику, но и возможность заново открыть его произведения, наполненные уникальными пространственно-ритмическими решениями, новаторским импульсом и авангардным духом.