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Борис Гурвич — 120 лет

Arts Square Bar, Итальянская ул., 5

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350₽
Возраст 0+
Выставки

Про событие

В Arts Square Gallery с 28 июня до 11 июля пройдёт выставка «Борис Гурвич — 120 лет», приуроченная к юбилею выдающегося художника-авангардиста Бориса Исааковича Гурвича. Проект реализован совместно с цифровой галереей Malov Meta Art. Выставка демонстрирует его эволюцию как художника: от аналитических композиций 20-х годов до ярких абстрактных работ зрелого периода, наполненных глубоким символизмом и мистицизмом. Произведения позднего периода творчества наполнены свежей энергией, отражают дух времени и переосмысливают идеи русского авангарда. Ученик Павла Николаевича Филонова и активный участник объединения мастеров аналитического искусства (МАИ), Борис Гурвич прошёл творческий путь, олицетворяющий дух русского авангарда. Его творчество — это яркий пример стремления авангардистов XX века выразить интуитивный и иррациональный взгляд на мир, находя новые способы самовыражения через язык искусства. Выставка — не только дань памяти выдающемуся художнику, но и возможность заново открыть его произведения, наполненные уникальными пространственно-ритмическими решениями, новаторским импульсом и авангардным духом.

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