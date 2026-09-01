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Большой стендап-концерт опытных комиков

Бар 1715, проспект Маршака, 10

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Это мероприятие, где для тебя выступят только самые опытные и топовые комики Петербурга, участники известных и популярных ТВ и Ютуб проектов (Камеди Баттл, Открытый Микрофон на ТНТ , Стендап на ТНТ, Labelcom и др.). Ребята расскажут только свои лучшие и проверенные шутки, а также порадуют тебя своей искромётной импровизацией. Вход: свободный (при покупке любого напитка и блюда). Сбор гостей с 19:00, Начало мероприятия ориентировочно в 20:00. Что говорят: https://vk.ru/topic-213193616_49359981

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