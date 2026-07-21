Большой стендап концерт, на котором пять опытных комиков из Санкт-Петербурга и Москвы расскажут свой самый смешной материал. Идеальное шоу для всех, кто хочет полноценно окунуться в мир комедии и познакомиться со стендапом в формате оффлайн. Приобретая билет и посещая мероприятие, ты даёшь согласие на осуществление организатором и третьими лицами фото- и видеосъемки, а также на дальнейшее использование твоего изображения (ст. 152.1 ГК РФ), в том числе в составе аудиовизуальных произведений, для информационных, отчетных и рекламных материалов заведения в социальных сетях и сети Интернет.