Большой StandUp-концерт в центре Питера
Гастробар «Остряк», улица Некрасова, 44
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от 700₽ до 790₽
Возраст 18+
Стендап
Про событие
Топовые комики ждут не дождутся встречи с тобой. Крутой стендап-концерт в центре Петербурга. Радовать тебя в это вечер будут участники ТВ и YouTube проектов: только лучшие выступающие, только проверенный материал. Полное расписание смотри по кнопке «Купить билет».
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