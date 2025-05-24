Большой StandUp концерт в центре Питера
Embers, Уральская улица, 1Б
Начало:
Завершение:
650₽
Возраст 18+
Стендап
Про событие
Топовые комики ждут не дождутся встречи с тобой. Приходи на крутой стендап-концерт в центре Петербурга. Радовать тебя в это вечер будут участники ТВ и YouTube проектов. Только лучшие выступающие, только проверенный материал.
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