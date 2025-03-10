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Большой StandUp концерт в центре

улица Рубинштейна, 28, подъезд 1

Начало:

Завершение:

750₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Топовые комики ждут не дождутся встречи с тобой! Радовать тебя в это вечер будут участники ТВ и YouTube проектов. Только лучшие выступающие, только проверенный материал. Состав комиков может меняться. Расписание стендапов по кнопке «Купить билет».

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