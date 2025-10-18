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Большой StandUp Концерт Опытных Комиков

Грелка-Гуделка, улица Вологдина, 1А

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Это мероприятия, где для тебя выступят только самые опытные и топовые комики Петербурга, участники известных и популярных ТВ и YouTube проектов (Камеди Баттл, Открытый Микрофон на ТНТ , Stand Up на ТНТ, Labelcom и др.) Ребята расскажут только свои лучшие и проверенные шутки, а также порадуют тебя своей искромётной импровизацией. Вход: свободный (при покупке любого напитка и блюда)

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