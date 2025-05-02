Это мероприятие, где для тебя выступят только самые опытные и топовые комики Петербурга, участники известных и популярных ТВ и YouTube проектов (Камеди Баттл, Открытый Микрофон на ТНТ , Stand Up на ТНТ, Labelcom и др.). Ребята расскажут только свои лучшие и проверенные шутки, а также порадуют тебя своей искромётной импровизацией. Тебя также ожидает вкуснейшая авторская кухня и бар с крафтовыми напитками по очень приятным ценам. Вход: свободный (при покупке любого напитка и блюда) Бронь мест ччерез ТГ