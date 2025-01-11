Это мероприятие, где для тебя выступят только самые опытные и топовые комики Петербурга, участники известных и популярных ТВ и YouTube проектов (Камеди Баттл, Открытый Микрофон на ТНТ , Stand Up на ТНТ, Labelcom и др.) Ребята расскажут только свои лучшие и проверенные шутки, а также порадуют вас своей искромётной импровизацией, тем самым сделав Большой Stand Up Концерт ещё хихикнее. Вход: свободный, депозит 500 руб/чел (эту сумму можно потратить на еду и напитки из меню заведения)