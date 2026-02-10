Пора стряхнуть топос некрасовской женщины — опостылевший, как тяжелая куртка на плечах. Какие кони с избами? Современница может вообще всё: быть царицей, лежебокой, бизнесвумен, содержанкой, музой, кем угодно — лишь бы ей было в кайф. В канун женского дня триоль Большого Рейва сыграют команды, движимые иньской энергией. Резиденты Blank в компании мамы света, героини тьмы и рейва — Errortica. В гримёрке — транс, хардкор и взрывная экспериментальщина с юношеским максимализмом, который раздают участники Teenage Angst от фейри по имени Metaphys1ca. На новом танцполе внимаем телесности, экспрессии и самовыражению с участницами творческого объединения Femme Fatale.