Большой летний StandUp концерт
ул. Восстания 24/27Б
Начало:
Завершение:
900₽
Возраст 18+
Стендап
Про событие
Большой StandUp концерт, на котором опытные комики расскажут свой материал. Состав: Семён Голубь, Лёша Полубояров, Арсений Алексеев, Глеб Капелюх, Юля Чеснокова, Ваня Макаров, Марина Адова, Ваня Колесников, Илья Буржинский, Вика Караева.
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