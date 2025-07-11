Тебя ждёт отдых и самосовершенствование в месте силы и природной красоты. Это возможность перезагрузиться, прокачать себя в практике йоги и найти новых друзей. В программе фестиваля: разнообразные классы йоги для всех уровней, мастер-классы от признанных преподавателей, практики медитации, ночь гонгов, экстатик-дэнс, гвоздестояние и банные мистерии, вегетарианская кухня, прогулки по лесу и тёплое общение у камина за чашкой чая в кругу друзей и мастеров. Мастера фестиваля: – Сергей Дмитриев /Seva Karan Singh – Илья Баринов – Леонид Кутузов – Катерина Мирайя – Илья Журавлев – Иван Смирнов – Ольга Осипова – Александра Демидова – Ксения Мессинг – Аделина Ибатуллина – Дима Родной