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Большой летний фестиваль йоги и медитации

Ретрит-центр «Золотая горка», деревня Люговичи, Ленинградская обл.

Начало:

Завершение:

от 6960₽ до 50000₽
Возраст 18+
Фестивали

Про событие

Тебя ждёт отдых и самосовершенствование в месте силы и природной красоты. Это возможность перезагрузиться, прокачать себя в практике йоги и найти новых друзей. В программе фестиваля: разнообразные классы йоги для всех уровней, мастер-классы от признанных преподавателей, практики медитации, ночь гонгов, экстатик-дэнс, гвоздестояние и банные мистерии, вегетарианская кухня, прогулки по лесу и тёплое общение у камина за чашкой чая в кругу друзей и мастеров. Мастера фестиваля: – Сергей Дмитриев /Seva Karan Singh – Илья Баринов – Леонид Кутузов – Катерина Мирайя – Илья Журавлев – Иван Смирнов – Ольга Осипова – Александра Демидова – Ксения Мессинг – Аделина Ибатуллина – Дима Родной

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