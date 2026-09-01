На мастер-классе ты узнаешь основные узлы и приёмы макраме, познакомишься с видами материалов и узнаешь, как выбрать подходящие для конкретного изделия. А ещё сможешь украсить свой интерьер оригинальным панно в стиле бохо, выразить свою индивидуальность модными аксессуарами и макраме-одеждой или дать волю фантазии и сплести свой уникальный шедевр. Вдохновляйся подборкой на сайте «купить билет» или присылай свои варианты и идеи организатору. Макраме — это красиво, стильно, модно и экологично. Цвета: чёрный, серо-бежевый, кремовый, айвори, ваниль, джинс, тростник, терракот, дымчатый, красный. *Изделие «панно на деревянной основе» можно выбрать только за 4 дня до мастер-класса, так как заготовка закупается заранее. Продолжительность: 4 часа.