Камерное культурное событие всего на 10 гостей, где соединяются гастрономия, разговор об искусстве и вечер в одном из самых красивых театров Петербурга. Начнут встречу с богемного бранча и лекции в баре «Медведь», а затем отправятся в Александринский театр на спектакль «Ворон» по пьесе Карло Гоцци. Перед спектаклем поговорят о самой пьесе, о загадочном мире итальянского театра XVIII века и о том, почему истории Гоцци до сих пор так притягивают режиссёров и зрителей. Венецианская сказка «Ворон» — это странный и завораживающий мир, где трагедия соседствует с буффонадой, маски комедии дель-арте сталкиваются с почти готической атмосферой, а сказочное постепенно превращается в тревожный гротеск. На лекции разберутся, как устроена эта история, какие смыслы скрываются за её фантастическим сюжетом и почему она так по-разному звучит на театральной сцене. Поговорят о героях-масках, о традиции комедии дель-арте и о том, как режиссёр Николай Рощин переосмысляет пьесу сегодня — превращая венецианскую сказку в яркий, мрачный и завораживающий театральный мир. После лекции отправятся в театр — смотреть спектакль уже подготовленным взглядом, замечая детали, образы и режиссёрские решения, которые обычно ускользают от зрителя. Лекцию проведёт Софья Кучерявенко — искусствовед, лектор и экскурсовод, ведущий специалист Музея искусства Санкт-Петербурга XX–XXI веков. В билет входит: Богемный бранч в баре «Медведь» Блюдо на выбор: • новомихайловские котлеты с картофельным пюре • пельмени с крабом и бульоном Напиток на выбор: • игристое Martini Brut, кофе или чай 16:00 — лекция об искусстве (2 часа) 19:00 — спектакль в Александринском театре (хорошие места в партере, 1,5 часа без антракта)