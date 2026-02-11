Почему интерес к вампиризму не угасает вот уже почти три столетия, хотя образ самих кровопийц постоянно меняется? На Хэллоуин рассмотришь вампирские истории как культурное явление. Расскажут, когда и почему появился образ этих героев: от безобразных оживших мертвяков, в ночи душащих скот и пьющих кровь односельчан в глухих лесах Трансильвании, до бледных героев-любовников, несчастных и прекрасных. Это камерный формат лекции до 15 человек, который проходит в отдельных залах лучших ресторанов города, с незаурядными историями спикеров и поздним завтраком. Узнаешь: — Как летучие мыши стали частью вампирских мифов? — Когда Европу захватила вампирская эпидемия? — Как лорд Байрон и Джон Полидори переселили вампира из балканских деревенских легенд в гостиные французской и английской аристократии, создав архетип рокового денди? — Почему Пушкин считается родоначальником вурдалаков в русской поэзии? А ещё вспомнишь про Николая Гоголя и Алексея Толстого и их взгляд на упырей. — Кто такие женщины-вамп? И чем они на самом деле сводили мужчин и не только с ума. Эта лекция не только о Дракуле. Хотя и его, конечно, не забудут. Лекцию проведёт дипломированный культуролог и историк, краевед, специалист по культуре повседневности в Российской Империи — Мария Персиянова. В билет входит: — Блюдо по выбранному меню: • Драник с лососем и яйцом пашот; • Гречка с пармезаном и яйцом пашот; • Тёплый римский сендвич с сыром бри и пармской ветчиной; • Новомихайловские котлеты с картофельным пюре и соусом тар-тар. — Напиток: игристое вино Martini Brut/ кофе или чай