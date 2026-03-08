Для современной женщины уход за своим телом и лицом, использование косметики и различные спа-процедуры стали неотъемлемой частью жизни. А как с этим обстояли дела у петербурженки, например, в конце 19 века? На лекции обсудишь: • Какие косметические и уходовые средства представлены в витринах модных магазинов и хватит ли у тебя на это денег? • Как и чем умываться в Петербурге 19 века утром после сна и вечером перед сном? • Что делать, если вы рыжая и с веснушками? А если брюнетка с синеватым оттенком кожи? • Какой из 1000 и 1 рецепта против загара и для отбеливания кожи самый действенный? • И почему крем с содержанием солей ртути был хитом продаж, а к покупке его советовали актрисы? • Как технический прогресс и электрическое освещение изменили техники макияжа? Лекцию проведёт дипломированный культуролог и историк, краевед, специалист по культуре повседневности в Российской Империи — Мария Персиянова. В билет входит — Блюдо по выбранному меню: Меню №1 — Яйца Бенедикт с красной икрой Меню №2 — Трюфельный скрэмбл с пармезаном и тостами из домашнего хлеба Меню №3 — Драник со сметаной и зелёным салатом Меню №4 — Воздушные сырники с ягодами и сметаной — Напиток: игристое вино / кофе или чай