Сердцеед, бедный сын прачки и создатель украшений, за которые отдавали особняки. Бренд Cartier вот уже почти 2 столетия — синоним роскоши и достатка. Его украшения есть в коллекциях практически всех особ королевской крови и высокопоставленных министров. Но знаете ли вы, что история основателя бренда — Луи Картье — полна лишений и тяжкого труда? Родившись в бедной семье прачки и рабочего, он прошёл невероятный путь к вершинам славы. На новой лекции с искусствоведом Екатериной Повалкиной ты погрузишься в биографию Луи Картье. Поймёшь, какие качества и таланты позволили ему создать одну из самых известных в мире ювелирных империй. Обсудишь самые интригующие истории украшений Cartier: от знаменитой пантеры из оникса и бриллиантов до утерянного парадного ожерелья махараджи с камнями общим весом 963 карата! И поговоришь о связях Луи Картье с императорской семьёй в России. Лекцию проведёт искусствовед и просто харизматичный лектор — Екатерина Повалкина. В билет входит — Блюдо по выбранному меню: Меню №1 — Яйца Бенедикт с красной икрой Меню №2 — Трюфельный скрэмбл с пармезаном и тостами из домашнего хлеба Меню №3 — Драник со сметаной и зелёным салатом Меню №4 — Воздушные сырники с ягодами и сметаной — Напиток: игристое вино / кофе или чай — Персональный Fashion-скетч со своим изображением в стиле Cartier