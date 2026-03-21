Начало XX века. Империя трещит по швам, города растут быстрее, чем устанавливаются правила, а привычный мир уходит из-под ног. Вчерашние крестьяне оказываются в шумных столицах, где нужно не пахать землю, а выживать среди фабрик, трактиров и доходных домов. Дворянские семьи, ещё недавно блиставшие на балах, разоряются и вынуждены продавать фамильные драгоценности. И пока одни ищут честную работу, другие выбирают путь быстрее и опаснее. Босяки, воры, аферисты, карманники, карточные шулеры. Светские авантюристы и дети разорившихся аристократов, которые играют по-крупному. Поддельные векселя, исчезающие состояния, громкие судебные процессы. Это не сценарий сериала, а реальная криминальная хроника эпохи модерна. На встрече разберут: — как экономический кризис и урбанизация породили всплеск преступности; — почему преступниками становились представители «высшего общества»; — как работала полиция и сыск в начале XX века; — и можно ли было вообще «выжить честно» в стремительно меняющемся мире. Тебя ждут атмосферные истории, где мода модерна соседствует с тёмной стороной прогресса, а за фасадами доходных домов скрываются судьбы, достойные детектива. Эпоха меняется — успеешь ли ты занять своё место в этом расследовании? Лектор — Игорь Греков, политолог и исследователь эпохи российских революций, автор лекций и экскурсий о судьбе Империи на рубеже XIX–XX веков. В билет входит: — Блюдо по выбранному меню: Меню №1 — Яйца Бенедикт с красной икрой Меню №2 — Английский завтрак с глазуньей, колбасками и фасолью Меню №3 — Драник со сметаной и зелёным салатом Меню №4 — Воздушные сырники с ягодами и сметаной — Напиток: игристое вино/ кофе или чай