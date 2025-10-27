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Близкие люди

Театральная площадка «Скороход»
Московский проспект 107 к.5

Начало:

Завершение:

от 1800₽ до 2500₽
Возраст 18+
Спектакли
Необычное

Про событие

Современный мир освобождает нас от необходимости быть привязанными к месту, но при этом обрывает связи между людьми. Близкие люди становятся чужими, хотя и кажется, что те, кого мы любим, всегда находятся под рукой — в кармане, в смартфоне, в ноутбуке, на связи. Но это всего лишь комфортное плацебо, которое успокаивает нас, создает иллюзию близости и притупляет одиночество. В ролях: Ниеле Миелуте, Павел Филиппов, Галина Локшина-Гидон, Мария Евменова, Юлия Арсеньева, Ирина Хионина, Даниил Минкин, Слава Макаронин, Ксения Должанская, Ксения Нестерова, Андрей Самус, Ульяна Симан. Такой театр х Part academy. Режиссёр: Таня Вайнштейн. Драматург: Дмитрий Ретих. Композитор: Вадим Михайлов.

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