Вечер воскресенья, обещает быть по-настоящему диким — в лучших традициях безумных 80-х. Облачайся в самые кричащие образы, вздымай немыслимые начёсы и готовь самые мощные танцевальные движения: танцевать будут все без исключения. Блеск Металла — самый яркий проект The Right Place, вобравший в себя всё лучшее от Van Halen, W.A.S.P, Poison, KISS, Bon Jovi, Twisted Sister, Guns'n Roses и других легенд глэм-сцены, в исполнении хорошо знакомых тебе музыкантов.