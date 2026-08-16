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Блеск Металла (глэм-рок шоу)

The Right Place
Шведский переулок, д. 2

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Завершение:

от 1000₽ до 1500₽
Возраст 18+
Концерты
Вечеринки

Про событие

Вечер воскресенья, обещает быть по-настоящему диким — в лучших традициях безумных 80-х. Облачайся в самые кричащие образы, вздымай немыслимые начёсы и готовь самые мощные танцевальные движения: танцевать будут все без исключения. Блеск Металла — самый яркий проект The Right Place, вобравший в себя всё лучшее от Van Halen, W.A.S.P, Poison, KISS, Bon Jovi, Twisted Sister, Guns'n Roses и других легенд глэм-сцены, в исполнении хорошо знакомых тебе музыкантов.

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