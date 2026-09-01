Жил да был клуб, а потом его не стало. В физической оболочке. Душа же его рассеялась на тысячи частиц и не оставила бренный мир, чтобы спустя дни и ночи снова сойтись вместе. 120 дней спустя устроят ночлег в трагикомедийном каноне, где всё построено на противопоставлениях — прямо как в жизни и нейрослопных текстах. Слёзы радости после месяцев порознь. В первом акте: мастера находчивости (читай — резиденты Blank). Во втором: беспощадные техно-жрецы.