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БлагИмпров

Узел
улица Некрасова, 3-5

Начало:

Завершение:

1000₽
Возраст 16+
Стендап

Про событие

Благотворительный фестиваль импровизации Что такое импровизация? И почему ты должен это попробовать? Ты должен представить: сцена, никаких сценариев — только фантазия актёров. Импровизация — это искусство создавать истории, песни и сцены на ходу, реагируя на партнёров и зрителей. Как в жизни, только круче и с аплодисментами. Мастера импровизации покажут, как рождаются чудеса на пустом месте: ты увидишь спектакли, которые никогда больше не повторятся, а также сможешь поучаствовать в мастер-классах. Мероприятие пройдёт 21 и 22 марта с 11:00 до 22:00. Собранные средства пойдут на нужды единственного в Санкт-Петербурге частного приюта для собак-инвалидов и старичков «Особый Друг». В этот раз пожертвование затронет и кошек приюта.

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