ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Санкт-Петербург
  2. События

Black Saturday

VNVNC
Конюшенная площадь, 2В

Начало:

Завершение:

от 699₽ до 1999₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Чёрная пятница в клубе? Почему бы и нет! В последние выходные ноября вводят специальный дресс-код, крутые плюшки на баре и особые предложения только для тех, кто готов быть в теме. Никаких корзин с товарами, только атмосфера живого шопинга, коктейли и твоя любимая музыка. Готов присоединиться к Black Weekend? FC/DC 18+ (только оригиналы документов) Резерв по телефону. Билет или бронь стола — проход без очереди

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Alex Twain
Alex Twain

от 1000₽

Панган. Осенний рейв
Панган. Осенний рейв

от 0₽

Студенческий посвят | вписка фри-бар
Студенческий посвят | вписка фри-бар

1500₽

Чувство ритма
Чувство ритма

700₽

Где мой 2008?
Где мой 2008?

2000₽

Артём Пора Домой
Артём Пора Домой

от 3180₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста