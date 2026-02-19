Пс-пс, чёрная комедия без тормозов и цензуры, слышал о таком? Если ты обладаешь хорошим чувством юмора и любишь запрещённые в приличном обществе темы, тебе непременно понравится формат этого мероприятия. Будет умеренно жёстко, поэтому пожилых детей и беременных лиц пенсионного возраста просьба в помещении не курить, а оставаться дома до окончания штормового предупреждения. Грязный юмор и острые шутки ждут тебя.