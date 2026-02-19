Black StandUp
Лиговский пр. 50, корп.4
Начало:
Завершение:
от 350₽ до 950₽
Возраст 18+
Стендап
Про событие
Пс-пс, чёрная комедия без тормозов и цензуры, слышал о таком? Если ты обладаешь хорошим чувством юмора и любишь запрещённые в приличном обществе темы, тебе непременно понравится формат этого мероприятия. Будет умеренно жёстко, поэтому пожилых детей и беременных лиц пенсионного возраста просьба в помещении не курить, а оставаться дома до окончания штормового предупреждения. Грязный юмор и острые шутки ждут тебя.
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