Билли Миллиган
Площадка у Грибоедова, Верейская улица, 6
Начало:
Завершение:
700₽
Возраст 18+
Спектакли
Необычное
Про событие
Спектакль Театральной мастерской «Тет-А-Тет» создан на основе оригинального сценария, в основе которого воспоминания, статьи, документальные фильмы и книги Д. Киза. В результате насилия отчима сознание Билли стало дробиться, превращаясь в пазл, чтобы защитить мальчика и приспособиться к суровой жизни. В осознанном возрасте каждая из 24-х его личностей стала отдельным кусочком головоломки. Продолжительность: 1 ч. 20 минут без антракта.
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