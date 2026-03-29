Спектакль Театральной мастерской «Тет-А-Тет» создан на основе оригинального сценария, в основе которого воспоминания, статьи, документальные фильмы и книги Д. Киза. В результате насилия отчима сознание Билли стало дробиться, превращаясь в пазл, чтобы защитить мальчика и приспособиться к суровой жизни. В осознанном возрасте каждая из 24-х его личностей стала отдельным кусочком головоломки. Продолжительность: 1 ч. 20 минут без антракта.