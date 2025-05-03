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Biicla + friends
Арсенальная наб., д. 1
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от 1000₽ до 1200₽
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
Biicla — российский электронный продюсер и диджей, основатель объединения Biicmak, резидент «Диско-клуба» и System108. Своё творчество музыкант называет дружелюбным рейвом. На выступлениях в рамках тура артист представит новый альбом.
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