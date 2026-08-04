Два города, две эпохи и один вечный квартирный вопрос. На лекции журналиста Анастасии Медвецкой ты узнаешь, как Николай Гоголь и Михаил Булгаков превратили обычное жилье в мистическую ловушку для своих героев. Задумывался ли ты, почему Гоголь, который сам панически боялся замкнутых пространств, заставлял своих персонажей ютиться в крошечных питерских углах? Знал ли, что Булгаков ненавидел коммунальный быт на Большой Садовой так сильно, что поселил туда свиту Воланда для того, чтобы буквально разрушить это место изнутри? Получить ответы можно на лекции. И ни в коем случае не пытайся узнать об этом у незнакомцев, особенно, если гуляешь вдоль Патриарших прудов.